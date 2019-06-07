تابع اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، الاستعدادات النهائية لمسئولى التربية والتعليم لإستقبال ماراثون امتحانات الثانوية العامة، والتى ستنطلق غدًا السبت الموافق 8 يونيو الجارى وتنتهى يوم الاربعاء 3 يوليو القادم.

وتمثلت أبرز التجهيزات، في تجهيز جميع المقار الامتحانات من مراوح ومبردات مياه ومقاعد مناسبة، وإضاءة جيدة، بجانب تنفيذ أعمال النظافة العامة داخل اللجان ودورات المياه، لتهيئة المناخ الملائم أمام الطلاب والطالبات لأداء المواد الامتحانية فى سهولة ويسر، وتحقيق أعلى الدرجات العلمية من خلال الإجابة النموذجية لكافة الأسئلة على الوجه الأكمل.

وأشار اللواء أحمد إبراهيم، إلى أنه بجانب هذه التجهيزات اللوجستية للجان تم متابعة عمليات نقل الصناديق الخاصة بالكراسات، وتم التأكيد من قبل مسئولى التربية والتعليم بأسوان على وصولها إلى مراكز التوزيع، وتوفير جميع السيارات الخاصة بالنقل، موضحًا أنه بالتوازى تم الإطمئنان أيضًا على تجهيز كافة استراحات القائمين على أعمال المراقبة لامتحانات الثانوية العامة المنتدبين داخليًا أو خارجيًا للعمل بأسوان، مع امداد هذه الاستراحات بالآسرة والمفروشات والثلاجات والبوتجازات ومبردات المياه، وأجهزة التلفاز لتوفير الجو المناسب لهم حتى إنتهاء فترة الامتحانات بالشكل المطلوب.

ولفت إلى أن اجمالى عدد الإستراحات المجهزة من قبل مسئولى التربية والتعليم بأسوان 47 استراحة بواقع 29 للرجال و18 للسيدات.

ومن جانبه، صرح الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أنه سيقوم بأداء امتحانات الثانوية العامة 7640 طالب وطالبة، من أبناء المحافظة موزعين على 27 لجنة، بواقع 7 لجان بإدارة أسوان، ولجنتين بإدارة دراو، بجانب 5 لجان بإدارة كوم أمبو، و4 لجان بإدارة نصر النوبة، و9 لجان بإدارة إدفو، مؤكدًا على قيام المديرية بتوقيع بروتوكولات تعاون مشترك بينها وبين مديرية الأمن، لتأمين اللجان وخطوط سير نقل كراسات الامتحان، ومديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة، وهيئة الإسعاف لتوفير سيارات اسعاف استعداداً لأى طوارئ.

كما ستقوم مديرية التموين بتوفير الخبز وأسطوانات البوتاجاز للمعلمين المنتدبين للمراقبة على الامتحانات، فضلاً عن الحماية المدنية لتأمين اللجان والكنترولات والكراسات ضد أى حرائق مفاجئة.

وأضاف السيد الفيومى، أنه فى إطار اتمام كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة تم عقد اجتماعين أحدهما بإدارة أسوان، والثانى بإدارة إدفو لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل ورؤساء مراكز التوزيع، بحضور لفيف من قيادات المديرية ومديرى الإدارات التعليمية.

وأشار، إلى أنه تم خلال هذه الاجتماعات مناقشة كافة التعليمات الوزارية الخاصة بسير اللجان وانضباطها والتصدى لمحاولات الغش، وكذلك حظر حمل أو إستخدام الطلاب والعاملين باللجان للهواتف المحمولة، فضلاً عن قيام عدد من القيادات بالمديرية بتفقد عدد من الاستراحات الخاصة بالمنتدبين حيث تأكدوا من تجهيزها على الوجه الأكمل.