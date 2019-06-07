أمير كرارة عن مخرج "كازابلانكا": "ولسة العاركة شغالة"

شارك الفنان أمير كرارة، اليوم، جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة تجمعه بمخرج فيلم كازابلانكا بيتر ميمي.

وعلق "كرارة" على الصورة قائلًا: "كابيتانو السينما المصرية المخرج الجامد بيتر ميمي ثلاتة كلبش، وواحد كرموز، وواحد كازابلانكا ولسة العاركه شغالة، واللي جاي أحلى".

وتدور أحداث فيلم "كازابلانكا" في إطار من الإثارة والتشويقن، حول 3 أصدقاء يشكلون عصابة للسطو على السفن، يُطلق عليهم "هجامين البحر"، يجرى تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، بعد السطو على شحنة ألماس كبيرة، لكن أحد الأصدقاء يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصي ويهرب نحو المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات والمعارك الضارية.