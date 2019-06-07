شارك الفنان عمرو سعد، اليوم، متابعيه مقطع فيديو عبر موقع التغريدات "إنستجرام" مستهدفا به جمهوره الذي يحضر حاليا فيلمه الجديد بدور العرض "حملة فرعون".

View this post on Instagram جمهور حملة فرعًون اللي اضطرنا نعمل حفلات استثنائية علي مدار ٢٤ ساعة الحمد لله ده النجاح الحقيقي شكرا ليكم والنجاح مستمر ومتصاعد A post shared by Amr Saad (@amrsaad.official) on Jun 7, 2019 at 7:50am PDT

وعلق "سعد"، على مقطع الفيديو قائلا: "جمهور حملة فرعون اللي اضطررنا علشانه نعمل حفلات استثنائية على مدار 24 ساعة، الحمد لله، ده النجاح الحقيقي، شكرا ليكم، والنجاح مستمر ومتصاعد".

وكتب "سعد"، في تدوينة سابقة: "شكرًا، دي الحقيقية وده تعليقي الأول، فيلم حملة فرعون بيحقق إيرادات عظيمة والحفلات لغاية الخامسة صباحا للإقبال الشديد، والحمد لله بشكر كل الناس ومبروك لكل النجوم المتنافسين وأفلامهم المحترمة وشكرا لكل نجوم حملة فرعون".

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي مثير حول الشاب يحيى الشهير بـ"فرعون"، الذي يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، ويضطر إلى التوجه إلى سوريا لتحرير حبيبته.