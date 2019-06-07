قالت المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية اللاجئين، إن عدد الفنزويليين الذين غادروا بلادهم بلغ 4 ملايين شخص، ليكونوا أكبر المجموعات السكانية النازحة من بلادهم على المستوى العالمي.

وفي بيان مشترك في جنيف، اليوم الجمعة، قالت المنظمتان، إن وتيرة التدفق الخارجي من فنزويلا كانت مذهلة ومن 695 ألفا في نهاية عام 2015 ارتفع عدد اللاجئين والمهاجرين من فنزويلا إلى أكثر من 4 ملايين شخص بحلول منتصف 2019 الجاري، وذلك وفقا لبيانات سلطات الهجرة الوطنية وغيرها من المصادر.

ولفت البيان، إلى أن عدد المهاجرين واللاجئين الفنزويليين زاد بمقدار مليون شخص منذ نوفمبر 2018.