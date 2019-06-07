القبض على 6 تجار مخدرات في حملة أمنية بالقليوبية

شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 6 عاطلين وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، والأسلحة النارية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هشام سليم، مدير المباحث الجنائية، والعميد يحيى راضي، رئيس المباحث، بالقبض على 6 عاطلين، خلال حملة أمنية، شملت أقسام شبرا الخيمة وقليوب وكفر شكر وشبين القناطر، وتم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة عباره عن 390 جراما من الحشيش المخدر، و300 جرام من مخدر الهيروين ومبالغ مالية، وقطعتى أسلحة نارية غير مرخصة، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.