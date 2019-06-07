قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن حديقة الحيوانات استقبلت، اليوم، 125 ألف زائر في ختام إجازة عيد الفطر المبارك، لافتا أن إجمالي زوار الحديقة خلال العيد أيام العيد الثلاث بلغ 325 ألفا.

وأضاف "رجائي"، أن إدارة الحديقة قدمت لهم كل وسائل الراحة حتى يستمتعون بالإجازة، مشيدا بالجهود التي بذلها العاملون بالحديقة وأبلغهم تحيات وتقدير الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراض، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

كما أشاد بتعاون المواطنين والتزامهم بالتعليمات، ما ساهم في تسهيل مهمة العاملين بالحديقة، موجها الشكر لكل الأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة على تعاونهم مع إدارة الحديقة.