نفى الفنان أحمد عز، امتلاكه لحسابات أو صفحات رسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد انتشار صفحة تحمل اسمه وموثقة بالعلامة الزرقاء عبر موقع فيس بوك.

وقال عز لـ "الوطن"، إنه بعيد تمامًا عن مواقع التواصل الاجتماعي، وأن هذه الصفحات ربما دشنها محبين له وشكرهم على مشاعرهم نحوه، مشددًا على عدم امتلاكه لهذه الصفحات وليس مسئولاً عما يكتب عليها- بحسب قوله.

يذكر أن عز ينافس في موسم عيد الفطر بفيلم "الممر"، الذي حظى بإشادات جماهيرية ونقدية منذ عرضه، ويشارك في البطولة إياد نصار، أحمد رزق، محمد فراج، محمد الشرنوبي، أحمد صلاح حسني، محمد جمعة، وأسماء أبواليزيد، وضيوف الشرف شريف منير، وهند صبري، من تأليف وإخراج شريف عرفة.