«15 قتيلاً و40 مصاباً»، حصيلة حوادث تصادم شهدتها 6 محافظات، فى ثالث أيام العيد، بينهم أسرة واحدة مكونة من 6 أفراد كانت فى طريق عودتها للمنزل بعد قضاء إجازة العيد بالدقهلية، وجرى نقل الجثث والمصابين من مواقع الحوادث للمستشفيات القريبة.

فى البحر الأحمر، أُصيب 11 شخصاً، بينهم 7 أطفال، فى حادث اصطدام سيارة ملاكى بعمود إنارة أمام مديرية الأمن بالغردقة، ودفع مرفق الإسعاف بسيارات لنقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام، وقال مصدر طبى بالمستشفى إن الإصابات تراوحت ما بين سحجات وكدمات وكسور.

ووقع حادث تصادم بين سيارتين، ميكروباص وبيجو، فى الكيلو 55 بالطريق الصحراوى الغربى «أسوان - القاهرة»، أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 15 آخرين، وانتقلت على الفور 11 سيارة إسعاف لنقل الجثث والمصابين للمستشفيات القريبة.

مصرع 6 من أسرة واحدة بالدقهلية.. و7 فى تصادم على طريق "أسوان - القاهرة"

وفى أسيوط، لقى مواطنان مصرعهما، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى أمام قرية قصر الباسل، بطريق «القاهرة - أسيوط الغربى»، بنطاق محافظة الفيوم، وأفاد بيان أمنى أن مباحث إطسا وصلها إخطار بانقلاب سيارة ملاكى، قيادة «أشرف. ع. أ» 54 سنة، موظف بشركة مقاولات خاصة، وبرفقته ثلاثة عمال، إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق ما أسفر عن انقلابها ووفاة قائدها وأحد المرافقين، فضلاً عن إصابة اثنين آخرين.

وفى سوهاج تلقى اللواء هشام الشافعى، مدير الأمن، إخطاراً بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى، وانتقل ضباط مباحث أخميم إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة قائد السيارة «عبدالنبى. هـ. أ» ٤٢ عاماً، سائق، وإصابة أربعة من مرافقيه، كما أصيب 9 أشخاص بكدمات، فى حادثى انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعى، و«توك توك» على طريق فرعى بمركز إيتاى البارود بالبحيرة.