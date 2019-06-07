لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 15 آخرون، صباح اليوم الجمعة، في حادث مروري وقع بين سيارتين ميكروباص وسيارة بيجو عند الكيلو 55 بالطريق الصحراوي الغربي "أسوان/ إدفو" شمال أسوان، ما بين قريتي بنبان وفارس.

كانت شرطة النجدة، تلقت إخطارا من مرفق الإسعاف بأسوان، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين شمال أسوان، ووجود وفيات ومصابين.

وانتقلت القيادات الأمنية، على الفور، إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة والمتوفين إلى مشرحة أسوان الرئيسية.

وتبين من التحريات أن الحادث وقع نتيجة للسرعة الجنونية، حيث تصادمت سيارة ميكروباص بسيارة بيجو خاصة على الطريق الصحراوي الغربي شمال أسوان، عند قريتي فارس وبنبان، وهو ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص، وإصابة 15 آخرين، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.