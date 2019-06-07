مواجهة فوضى الميكروفونات بالتوسع فى «الأذان الموحد»

بدأت وزارة الأوقاف مواجهة فوضى استخدام مكبرات الصوت، حيث كلفت الوزارة إدارة التفتيش العام بتكثيف الحملات على المساجد، لرصد أى مخالفة فى استخدام مكبرات الصوت، ومراقبة تنفيذ تعليمات الوزارة فى هذا الشأن، وهى أن تقتصر مكبرات الصوت الخارجية على الأذان وخطبة الجمعة، وأن تكون على قدر الحاجة، مع اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المخالفين.

وقالت الوزارة، فى بيان لها، إنه «جرى التأكيد على جميع مديرى المديريات والإدارات والمفتشين بالتنبيه مجدداً على جميع العاملين بالمساجد، كل فى نطاق عمله، بالالتزام بهذه التعليمات، وأخذ توقيعهم بالعلم على هذا التنبيه والتحذير، لأن عقوبة المخالفين ستكون شديدة ورادعة، مع تكليف رئيس قطاع مكتب الوزير بالتوسع فى تركيب أجهزة الأذان الموحَّد بعد نجاحها فى المساجد التى تم تركيبها بها».

وأكدت الوزارة أن مشروع الأذان الموحد إحدى أهم الركائز الأساسية فى ملف تجديد الخطاب الدينى، ويعتبر نقلة حضارية تتسق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال القضاء على تداخل الأصوات فى المساجد القريبة أو اختلاف توقيت إطلاق الأذان فى المنطقة الواحدة، والوزارة تنوى التوسع وتعميم فكرة الأذان الموحد على مستوى الجمهورية، خاصة بعد نجاح تجربة المشروع فى أكثر من 100 مسجد بالقاهرة.

وقال عبدالغنى هندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن فكرة الأذان الموحد طُرحت قبل 10 سنوات وحظيت بإعجاب واستحسان الكثيرين، ومن أحد أسباب عدم تطبيقها وقتها «التقنية»، فيما يتعلق بالأجهزة التى كانت موجودة داخل المساجد. وتابع: «فى ظل التطور التكنولوجى والرقمى الذى نشهده الآن أصبح ممكناً تطبيق الفكرة وتعميمها فى أكثر من 128 ألف مسجد منتشرة فى أنحاء الجمهورية، والهدف من وراء الأذان الموحد التنظيم والترتيب والتطوير الذى لا بد منه فى عملية الدعوة الإسلامية».