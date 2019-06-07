أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة عصام محمدين مدير الجمرك، محاولة تهريب عددا من الأجهزة الطبية المستعملة، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وكشفت مصادر جمركية بمطار القاهرة، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة شركة "لوفتهانزا" القادمة من نيويورك، اشتبه مدير الجمرك فى راكب يحمل جوازا أمريكيا وهو من أصل مصري، وتم تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه، وتبين وجود 10 أجهزة طبية مستعملة تستخدم لرسم المخ والأعصاب، مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وقرر جمال عبدالفتاح، مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 42 لسنة 2019 وحجز المضبوطات.