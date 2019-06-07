بدأ عزاء الفنان الراحل محمد نجم، منذ قليل، من مسجد عمر مكرم بالتحرير، وتلقى العزاء ابنه شريف وشقيق زوجته الفنان عمرو عبدالجليل، وكان أول الحضور من الفنانين والفنانات؛ محمد هنيدي، سمير غانم، فاروق فلوكس، محمد محمود، مجدي صبحي، هند عاكف، وأمال رمزي.

وكان شيع جثمان الراحل، الأربعاء الماضي، أول أيام عيد الفطر المبارك من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، إلى مقابر العائلة بمنطقة الإباجية، وذلك عقب صلاة العصر، بحضور عدد من نجوم الفن؛ منير مكرم، وفاء عامر، عبدالله مشرف، والإعلامى محمد الغيطي، وآخرين.

يشار إلى أن الفنان الكبير محمد نجم اكتسب شهرته من خلال الأعمال المسرحية الكوميدية التى قدمها مثل مسرحيات "عش المجانين"، "اعقل يا مجنون"، "عبده يتحدى رامبو"، "أولاد دراكولا"، "البلدوزر" وغيرها.