"زكي" و"أبو الليف" و"صادق" يقدمون واجب العزاء في وفاة محمد نجم

حرص عدد من الفنانين على تقديم واجب العزاء في وفاة الراحل محمد نجم، وحضر أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أبو الليف، شريف حلمي، وعهدي صادق لمسجد عمر مكرم في التحرير، حيث تقام مراسم العزاء.

وتوفى الفنان محمد نجم، صباح الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز 75 عامًا، متأثرًا بإصابته بجلطة أرقدته في العناية المركزة فترة طويلة حتى فارق الحياة.

وشُيّع جثمان الفنان محمد نجم إلى مثواه الأخير، ودفن في مقابر الأسرة، بعد أن أدى عددا من الفنانين صلاة الجنازة عليه في مسجد مصطفى محمود، بصحبة نجله شريف وزوجته.

وحرص عدد من الفنانين على حضور الجنازة، بينهم عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، شيرين، عبدالله مشرف، ومنير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، والإعلامي محمد الغيطي، والفنانة شيرين، وسط حالة من الحزن الشديد التي سيطرت على الحضور.