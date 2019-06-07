انتشال جثة طافية بمياه البحر الكبير في الدقهلية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية، اليوم، جثة شاب من مياه البحر الكبير بميت غمر، وجرى نقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر، بوجود جثة طافية بمياه البحر الكبير أمام قرية "أبونبهان" بدائرة مركز ميت غمر.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ، وتمكنت من انتشال الجثة، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعي "ممدوح.ع.ا"، 34 سنة، ومقيم بشارع الجوهري في ميت غمر.

ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى ميت غمر المركزي تحت تصرفات النيابة العامة.