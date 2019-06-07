طرح المنتج ريتشارد الحاج، ثالث أغاني ألبوم "لون الكاكاو" لفريق "بلاك تيما"، أمير صلاح الدين، أحمد بحر، ومحمد عبده، الأغنية تحمل عنوان "ياعم يا جمال".

"ياعم يا جمال "من التراث، وأعاد توزيعها هاني ربيع، ميكس وماستر ماهر صلاح، من جهته قال المنتج ريتشارد الحاج، في بيان صحفي، إنه سيطرح أغنية جديدة من الألبوم غدا، وتحمل عنوان "يا تريلا" من التراث أيضًا، يليها أغنية "يانجمة"، وأن الألبوم يعد إعادة إحياء للتراث النوبي.

يذكر أن ريتشارد الحاج طرح مؤخرًا ألبوم المطربة شيماء الشايب، الذي حمل عنوان "حاسة بيأس" وحقق ردود فعل ونسب استماع قوية جدا.