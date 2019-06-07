أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن سيرة رسولنا محمد ملهمة في مهارات وفنون التواصل الدعوي، فهي مليئة بالنماذج العملية والتطبيقية التي تحترم عقلية المتلقي، وتراعي حالات المخاطبين الفكرية والنفسية والثقافية، وتوظف طاقات اللغة وجمالياتها في التوصيل، فضلًا عن التوظيف الأمثل والحكيم للغة الجسد الرصينة المتزنة، ولغة الأرقام، وعناصر البيئة المحيطة، بما يسهم فهمه وتحليله والوقوف على أسراره في صقل مواهب وقدرات الأئمة والواعظات الدعوية.

وأوضح جمعة، في تصريح له، أن هذا ما ستركز عليه الوزارة وبقوة في برامج تأهيل وتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بأكاديمية الأوقاف الدولية في الدورات المقبلة، وذلك من خلال دراسة نماذج من سنته الشريفة وسيرته العطرة تبرز بجلاء ووضوح التوظيف الأمثل لهذه المعطيات في الخطاب الدعوي، بل إن الأمر سيتجاوز في المراحل اللاحقة صقل مواهب الأئمة والواعظات إلى دراسة عناصر التأثير في البيان النبوي وأثرها في صقل مهارات التواصل في سائر مجالات الشأن الفكري والثقافي.