يقدم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، العديد من القروض من بينها قرض سيارات الأجرة، وتستعرض "الوطن" لقرائها مستندات الحصول على القرض، وذلك على النحو التالي:
في حال التمويل المباشر من جهاز تنمية المشروعات
1- بطاقة الرقم القومي للعميل والضامن.
2- صحيفة الحالة الجنائية للعميل.
3- شهادة تأدية الخدمة العسكرية.
4- رخصة قيادة مهنية حسب نوع المركبة وطبقا لقانون المرور.
5- إثبات محل إقامة العميل والضامن.
6- آخر إيصال كهرباء/ تليفون للعميل والضامن.
7- شهادة التأمينات الاجتماعية (سائق/صاحب سيارة).
8- موقف ضريبي حديث للعميل.
9- شهادة "بروتستو" حتى تاريخه.
10- شهادة عدم إفلاس حتى تاريخه.
11- البطاقة الضريبية للعميل (في حالة النشاط القائم).
12- عرض أسعار حديث من الوكيل أو أحد الموزعين المعتمدين.
في حالة مكتب رحلات
- مستخرج حديث من السجل التجاري برأس مال لا يقل عن 21 ألف جنيه.
- في حال تمويل الميكروباص والسوزوكي يجب وجود خط سير معتمد من الحي أو الترخيص بخط سير من وحدة مرور المحافظة.
الحد الأدنى للمساهمة الذاتية يبلغ 25%، وفي حال تمويل سيارة تاكسي وعدم توافر لوحات معدنية يمكن تخفيض المساهمة الذاتية إلى 15% كحد أدني، مع إمكانية مد فترة السداد لتصبح 6 سنوات كحد أقصى (حيث سيقوم العميل بشراء اللوحات من موارده الذاتية).