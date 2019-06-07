يقدم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، العديد من القروض من بينها قرض سيارات الأجرة، وتستعرض "الوطن" لقرائها مستندات الحصول على القرض، وذلك على النحو التالي:

في حال التمويل المباشر من جهاز تنمية المشروعات

1- بطاقة الرقم القومي للعميل والضامن.

2- صحيفة الحالة الجنائية للعميل.

3- شهادة تأدية الخدمة العسكرية.

4- رخصة قيادة مهنية حسب نوع المركبة وطبقا لقانون المرور.

5- إثبات محل إقامة العميل والضامن.

6- آخر إيصال كهرباء/ تليفون للعميل والضامن.

7- شهادة التأمينات الاجتماعية (سائق/صاحب سيارة).

8- موقف ضريبي حديث للعميل.

9- شهادة "بروتستو" حتى تاريخه.

10- شهادة عدم إفلاس حتى تاريخه.

11- البطاقة الضريبية للعميل (في حالة النشاط القائم).

12- عرض أسعار حديث من الوكيل أو أحد الموزعين المعتمدين.

في حالة مكتب رحلات

- مستخرج حديث من السجل التجاري برأس مال لا يقل عن 21 ألف جنيه.

- في حال تمويل الميكروباص والسوزوكي يجب وجود خط سير معتمد من الحي أو الترخيص بخط سير من وحدة مرور المحافظة.

الحد الأدنى للمساهمة الذاتية يبلغ 25%، وفي حال تمويل سيارة تاكسي وعدم توافر لوحات معدنية يمكن تخفيض المساهمة الذاتية إلى 15% كحد أدني، مع إمكانية مد فترة السداد لتصبح 6 سنوات كحد أقصى (حيث سيقوم العميل بشراء اللوحات من موارده الذاتية).