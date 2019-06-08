انطلاق امتحانات "الثانوية العامة" بالإسكندرية في 140 لجنة اليوم

تنطلق امتحاناتى شهادة الثانوية العامة، صباح اليوم، بمحافظة الإسكندرية في 140 لجنة امتحانية بجميع الشعب "الأدبية، العلوم، والرياضيات"، بأداء الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

وقال مصطفى العجمي، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن المديرية استعدت لامتحانات الثانوية العامة 2019، من خلال 9 غرف عمليات، منها غرفة مركزية بالمديرية، و8 غرف بالإدارات التعليمية، لاستقبال المتقدمين البالغ عددهم 48 ألف طالب.

وأضاف "العجمي"، في تصريحات صحفية، أنه جرى التشديد على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات وتوزيع المهام على المراقبين ومراعاة معدلات الكنترول، وتوقيع العاملين باللجنة على إقرارات الموانع وتعليمات الامتحانات، وحظر الدخول بالهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين.

وأوضح أنه يتم التنسيق مع الأمن العام ومديرية الأمن والصحة والتموين وأمن مديرية التربية والتعليم، لمتابعة خطوط سير الامتحان من ناحية، والتنسيق من ناحية أخرى مع اللجنة الثلاثية، وشرح التعليمات، لتوفير بيئة آمنة للطلاب في الامتحانات وتجهيز الاستراحات لرؤساء اللجان، البالغ عددها 23 استراحة بجميع الإدارات، وتم توفير مبردات المياه والثلاجات والمراوح الهوائية والفُرُش اللازمة والتليفزيونات.

وأكد أنه جرى توقيع بروتوكول مع إدارة الجامعة لتسكين المراقبين من خارج المحافظة بالمدن الجامعية، وتوفير جميع سبل الراحة وتجهيز قاعات وشاشات عرض لمتابعة الأحداث الجارية وكأس الأمم الإفريقية المقامة بمصر هذا العام، وذلك بناء على تعليمات الوزارة.