استقبل مركز السموم التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية، اليوم، 5 حالات تسمم أقبلت على الانتحار بتناول وسائل مختلفة، جميعهم من محافظة البحيرة، وذلك بثالث أيام عيد الفطر.

وكشفت الدكتورة مها غانم مدير مركز السموم، أن المركز استقبل شاب عمره 20 عاما، أقدم على الانتحار من خلال تناول قرص الغلة، مؤكدة أنه جرى إسعافه وإنقاذه فور وصوله إلى المركز.

وتابعت غانم، في تصريحات لـ"الوطن"، أن المركز استقبل أيضًا، 4 حالات انتحار بتناول سم فأر، مؤكدة على إسعاف جميع حالات الانتحار، حيث جرى إنقاذها فور وصولهم إلى المركز ووضعهم تحت الرعاية المشددة.