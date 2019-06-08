سمير غانم ومحمد نجم.. إشادة متبادلة وعمل لم يكتمل ووفاء حتى آخر لحظة

نجمان من عمالقة الكوميديا، اتسمت علاقتهما بالود والمحبة المتبادلة، لم يعرف التشاحن أو التلاسن أو الغيرة طريقها بينهما، علاقة بنيت على الاحترام المتبادل والصداقة التي امتدت حتى رحل أحدهما عن الدنيا، ولم يغب الثاني عن عزاءه أو وداعه.

الفنانان سمير غانم والراحل محمد نجم ربطتهما علاقة جيدة، تحدث عنها نجم في تصريحاته عام 2016، خلال برنامج "100 سؤال" مع الإعلامية رغدة شلهوب المذاع عبر قناة "الحياة"، قال خلاله، إن سمير غانم أفضل ممثل كوميدي، كما أنه يعتبر أفضل من قدم برامج تلفزيونية من الكوميديانات.

العلاقة الجيدة بينهما كادت أن تتوج بعمل مسرحي من بطولتهما المشتركة، حيث قدم لهما المؤلف أحمد الإبياري مسرحية "حماتى قمر صناعي"، كان مقررًا لها أن تعرض عام 2013 في عدد من الدول العربية، إلا أن المشروع لم يكتمل نتيجة الظروف الإنتاجية.

ومنذ ساعات قليلة، حرص غانم على تقديم واجب العزاء في صديق الأمس محمد نجم بمسجد عمر مكرم، الذي وافته المنية الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز 75 عامًا، متأثرًا بإصابته بجلطة أرقدته في العناية المركزة فترة طويلة حتى فارق الحياة.

وشُيّع جثمان الفنان محمد نجم إلى مثواه الأخير، ودفن في مقابر الأسرة، بعد أن أدى عددا من الفنانين صلاة الجنازة عليه في مسجد مصطفى محمود، بصحبة نجله شريف وزوجته.