أرملة محمد نجم في عزائه: "والله ما هسيب حقه".. والأسرة توضح

لم يمر تقديم الإعلامي وائل الإبراشي لواجب العزاء في وفاة الفنان الكوميدي محمد نجم مرور الكرام، حيث وجهت له أرملة الراحل الحديث أثناء تلقيها العزاء بكلمات التقطتها كاميرا "الوطن" قالت فيها: "أنا مش هسيب حقه، والله العظيم ما هسيب حقه، إنت قولت لشريف لما بابا يقوم يرد لكن بابا مقامش ومات" وتابعت: "عشان اللي حصل ده أنا مش هسيب حقه.. حق محمد نجم مش هسيبه".

الكلمات التي أطلقت أرملة الراحل محمد نجم أثارت الكثير من اللغط والتخمينات لمحاولة تفسيرها، والتي ربطها البعض بحلقة الفنان أحمد آدم في برنامج "شيخ الحارة" والتي عرض خلالها مقطع فيديو للنجم الراحل ينتقد فيه آدم، والذي جعل الأخير يرد بأن محمد نجم دخل مرحلة الشيخوخة ولا يميز ما يقوله.

وفي تصريح لـ"الوطن"، أكدت مصادر داخل عائلة الراحل محمد نجم، أن الأسرة ستصدر قريبًا بيانًا توضح فيه كل التفاصيل والأسرار وتفسير كلمات أرملة النجم الراحل.

وقدّم الإعلامي وائل الإبراشي واجب العزاء الذي أقيم مساء الجمعة بمسجد عمر مكرم، وسط حضور فني وإعلامي كبير، من بينهم الفنانون سمير غانم ومحمد هنيدي، وفاروق فلوكس ودلال عبد العزيز وشهيرة وشيرين.

وتوفى الفنان محمد نجم، صباح الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز 75 عامًا، متأثرًا بإصابته بجلطة أرقدته في العناية المركزة فترة طويلة حتى فارق الحياة.

وشُيّع جثمان الفنان محمد نجم إلى مثواه الأخير، ودفن في مقابر الأسرة، بعد أن أدى عددا من الفنانين صلاة الجنازة عليه في مسجد مصطفى محمود، بصحبة نجله شريف وزوجته.

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