لقي مسن مصرعه، مساء أمس، مقيم بقرية السراحنة، طريق سد خميس، التابع لمركز ومدينة سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ، على يد شقيقيه، بسبب خلاف على مصرف زراعي.

وكان اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد مصرع "ف. خ"، 70عامًا، على يد شقيقيه عبدالهادي، وعزت، وبالانتقال والفحص تبين نشوب خلاف على مصرف صرف بينهما.

وتوصلت تحريات الرائد حمدي أبو رية، إلى أن خلافًا نشب بين الأشقاء بسبب مصرف صرف زراعي يمر من أراضيهم الزراعية، وقتل على إثرها المجني عليه، وحرر المحضر اللازم وجار القبض عليهم. كما جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام للتشريح لمعرفة سبب الوفاة.