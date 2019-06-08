تنطلق امتحانات الثانوية العامة، بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، اليوم، في محافظة بني سويف، حيث تستقبل 49 لجنة 20 ألف طالب من شعبتي العلمي والأدبي على مستوى المحافظة.

واطمأن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، خلال لقائه مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة مساء الجمعة، على توافر كل التجهيزات بمقار اللجان وإعدادها لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين وتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كل احتياجاتهم، وكذا تأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتأمينهم في الذهاب والعودة وتوفير كل احتياجاتهم، وكذلك الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الإجابات لتأمين وصولها.

كما ناقش المحافظ الموقف التنفيذي لبروتكولات التعاون الموقعة بين مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية لتوفير الاستعدادات اللازمة لخروج عملية الامتحانات بالشكل المطلوب، حيث تمت مناقشة الموقف التنفيذي لبروتكول التعاون مع مديرية أمن بني سويف لضمان إجراءات التأمين لمراحل أعمال الامتحانات، وكذا مناقشة بروتكول التعاون مع مديريات التموين والصحة والكهرباء لتوفير المتطلبات كل في اختصاصه.

وتطرق المحافظ لمناقشة خطة مديرية الأمن لتأمين استلام الأسئلة من القاهرة، وتأمين مركز توزيع الأسئلة على اللجان، وتجميع أواراق الإجابة، وخطة تسفير أوراق الإجابة إلى الكنترول في القاهرة، وغيرها من الاستعدادات الأمنية المكثفة لضمان سير الامتحانات في أجواء آمنة ومطمئنة وخروجها بالشكل اللائق.

وأكد المحافظ على ضرورة الاتصال الدائم بين غرفة عمليات التربية والتعليم والغرفة الرئيسية بالمحافظة والغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم، وغرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز لتلقي أي بلاغات عن سير الامتحانات بالمدارس على مستوى المحافظة، والعمل على سرعة حلها بهدف خروج المحافظة بالشكل اللائق بها.

وشدد محافظ بني سويف، على رؤساء المدن بضرورة المتابعة على مدار الساعة والتأكد من توافر كل التيسيرات اللازمة، والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بتأمين اللجان ومنظومة الامتحانات، مشددًا على تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ومنع الباعة الجائلين ورفع الإشغالات لتوفير الهدوء في محيط لجان الامتحانات.

وطالب المحافظ من رؤساء المدن والقرى بالتواصل بشكل مباشر مع السكرتير العام، والسكرتير العام المساعد في أي مستجدات تطرأ على سير الامتحانات، وإرسال التقارير اللحظية ليسهل التعامل الفعال مع المشكلات إن وجدت.

من جانبه قال محمد حسام الدين وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، إن المديرية أعدت 14 مكانًا مؤهلاً لاستخدامها كاستراحات وقربية من لجان السير، وتوفير وسائل الإعاشة والإقامة بها.

وتابع وكيل الوزارة قائلا:"إن المحافظة استعدت لأمتحانات الثانوية العامة من خلال العديد من الإجراءات من أهمها إصدار المحافظ في وقت سابق قرارا بتشكيل لجنة برئاسته للإشراف على امتحانات للشهادة الثانوية العامة، بالإضافة إلى تكليفه قيادات المديرية والجهات المختصة بضرورة توفير الأجواء الملائمة للطلبة والطالبات لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر، والإلتزام بالضوابط المقررة".