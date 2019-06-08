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هازارد

وجه البلجيكي إيدن هازارد، لاعب فريق تشلسي، الذي انتقل منذ قليل بشكل رسمي إلى ريال مدريد، رسالة لجماهير "البلوز" بعد الرحيل.

ونشر "هازارد" بيانا له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وجاء كالتالي: "لأصدقائي وعائلتي في تشيلسي، أنت تعرف الآن أنني سوف انضم إلى ريال مدريد ليس سراً أنه كان حلمي أن ألعب لهم لأنني كنت صبياً صغيراً سجل هدفي الأول، لقد بذلت قصارى جهدي لعدم صرف انتباهي عن نفسي أو الفريق خلال هذه الفترة الصعبة من المضاربات واهتمام وسائل الإعلام، خاصة خلال الستة أشهر الماضية".

"هازارد" بعد الانضمام إلى ريال مدريد: ترك تشيلسي أصعب قرار في حياتي

الأرجنتين ضد نيكاراغوا

يرى صانع الألعاب الدولي الأرجنتيني ولاعب برشلونة، ليونيل ميسي أن منتخب التانجو ليس مرشحًا للتتويج ببطولة كوبا أمريكا، والمقرر إقامتها في البرازيل خلال الفترة من 14 يونيو، وحتى 7 يوليو المقبل.

ميسي: الأرجنتين ليست مرشحة لحصد كوبا أمريكا.. ونجلي يشجع ليفربول

امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2019

نفى الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، ما أشيع عن طرح تغيير في نظام الكتاب المفتوح في امتحانات الصف الثالث الثانوي للعام الجاري، قائلًا "كلام عارٍ عن الصحة".

"التعليم": لا تغيير في مواصفات امتحانات الصف الثالث الثانوي في 2019