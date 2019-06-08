ترامب يهاجم "ناسا" ويذهل الجميع: "القمر جزء من المريخ"

ذهول كبير أصاب المهتمين بالفضاء، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن القمر جزء من المريخ، مطالبًا وكالة الفضاء "ناسا" بالتركيز على الكوكب الأحمر.

"فيما يتعلق بكل الأموال التي ننفقها، ينبغي على ناسا ألا تتحدث عن الذهاب إلى القمر.. لقد فعلنا ذلك قبل 50 عاما".. كانت تلك هي كلمات "ترامب" من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تعقيبًا على سياسة إدارته المتعلقة بالفضاء، حيث طلب من "ناسا" أن تركز على المريخ "الذي يشكل القمر جزءًا منه" عوضًا عن الذهاب إلى القمر.

وأضاف "ترامب": "عليهم أن يركزوا على شيء أكبر بكثير لنقوم به، بما في ذلك المريخ الذي يشكل القمر جزءا منه"، بحسب "سكاي نيوز" نقلًا عن صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأصاب إعلان ترامب كثيرين ممن يهتمون بالفضاء والفلك، بالنظر إلى أنه لم يعرف أبدا أن القمر جزء من المريخ، كما أن المريخ يبعد عن القمر حوالي 140 مليون كيلومتر.

وجاء انتقاد "ترامب" لوكالة الفضاء الأمريكية والرحلات إلى القمر، عقب ثلاثة أسابيع فقط، من حماسته وتشجيعه لفكرة الرحلات إلى القمر.