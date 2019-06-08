قرر مسؤولو اللجان الامتحانية في مدارس الدقي، السماح للطلاب بالدخول إلى اللجان لتأدية امتحان مادة اللغة العربية حتى التاسعة صباحا.

وقال أحد مسؤولي اللجان، لـ"الوطن"، أن آخر موعد رسمي لدخول الطلاب اللى اللجنة هو الساعة 8 و45 دقيقة صباحًا، مضيفا، "بس ده مش معناه إن الطالب اللي هييجي بعد كده هنرجعه".

وأكد مسؤول اللجنة أنهم تلقوا تعليمات من مسؤولي الإدارة التعليمية في الدقي بالسماح للطلاب بالدخول لحين الانتهاء من توزيع أوراق الأسئلة بنحو 10 دقائق.

يذكر أن 659 ألفا و253 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة يؤدون، اليوم، الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، داخل 1817 لجنة سير موزعة في جميع أنحاء الجمهورية.