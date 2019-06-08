بدأت امتحانات الثانوية العامة في شمال سيناء وسط تشديد أمني لقوات الشرطة على محيط جميع اللجان بمراكز المحافظة، وتواجد أولياء الأمور في محيط اللجان؛ للاطمئنان على أولادهم.

وقالت ليلى مرتجي وكيل وزارة التربية والتعليم في شمال سيناء، إن عدد اللجان في مراكز المحافظة بلغت 11 لجنة، وهي موزعة كالتالي 5 لجان بإدارة العريش التعليمية، و4 لجان بإدارة بئر العبد التعليمية، ولجنة بإدارة الشيخ زويد التعليمية وأخرى مخصصة لطلاب إدارة رفح التعليمية.

وأضافت أنه من المقرر أن تستقبل هذه اللجان 3112 طالبا وطالبة، إضافة إلى طالب من المكفوفين، وشددت على رؤساء اللجان اتباع التعليمات، فيما منع الملاحظون دخول الهواتف المحمولة داخل اللجان، وتفتيشهم الدقيق لكل الطلاب لمنع دخول أي مطبوعات أو هواتف.