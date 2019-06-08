نجحت قوات الحماية المدنية والإطفاء، في السيطرة على حريق اندلع بإحدى الشقق السكنية بمنطقة الأربعين بحي غرب أسيوط دون خسائر بشرية.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، بوصول بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بأحد الشقق السكنية بمنطقة الأربعين دائرة القسم.

وتبين نشوب الحريق بإحدى الشقق السكنية بعمارة رقم (101) ملك ورثة "عبد النعيم جرس" وتم السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

ونجم عن الحريق إتلاف بعض محتويات الشقة والملابس دون خسائر بشرية.

جاري حصر الخسائر وتحرير المحضر اللازم وجاري استكمال الإجراءات لقانونية اللازمة.