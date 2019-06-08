حقق فيلم "كازابلانكا" للمخرج بيتر ميمي، وبطولة النجم أمير كرارة، 7 ملايين و128 ألفا و909 جنيهات، أمس، ليبلغ إجمالي إيراداته 23 مليونا و312 ألفا و822 جنيها، منذ انطلاق عرضه بدور العرض السينمائي، وفقا لبيان صادر من شركة "دولار فيلم".

وتدور أحداث الفيلم حول 3 من هجَّامي البحر، يجسد أدوارهم أمير كرارة وعمرو عبدالجليل وإياد نصار، ويقع خلاف بينهم لتتحول الصداقة إلى عداوة وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة الفيلم غادة عادل، أحمد داش، والنجم التركي خالد أرغنش، وضيوف الشرف مصطفى شعبان ونيللي كريم وأحمد فهمي، والفيلم من تأليف هشام هلال.