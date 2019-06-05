"كازبلانكا" يتصدر إيرادات أفلام العيد.. و"محمد حسين" في المركز الأخير

تصدر فيلم "كازبلانكا" للمخرج بيتر ميمي، وبطولة الفنان أمير كرارة، إيرادات أفلام العيد، أمس الثلاثاء، بعد تحقيقه مليونا و345 ألفا و908 جنيهات.

فيما جاء فيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، وبطولة الفنان أحمد عز، في المركز الثاني إثر تحقيقه 964 ألفا و649 جنيها، وفقاً لبيان صادر من شركة "دولار فيلم".

وحل فيلم "سبع البرومبة" للمخرج محمود كريم، وبطولة الفنان رامز جلال، في المركز الثالث بـ406 آلاف و498 جنيها، فيما جاء فيلم "حملة فرعون" للمخرج رؤوف عبدالعزيز، وبطولة الفنان عمرو سعد رابعاً بـ 255 ألفا و984 جنيها، واحتل فيلم "محمد حسين" للمخرج محمد علي، وبطولة الفنان محمد سعد، المركز الخامس والأخير بـ89 ألفا و885 جنيها.