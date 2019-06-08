قال الناقد الفني أحمد سعد، إن فيلم "سبع البرومبة" خاص بجمهور العيد ويتناسب مع زوقهم، لأن رامز جلال علاقته كانت قوية بالجمهور في رمضان، وفيلمه قائم على الإفيهات الكوميدية التي تدفع الناس لدخول السينما.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع حسام الدين حسين ومها بهنسي، مقدمي برنامج "صباح الورد" على قناة Ten، أن الفنان محمد سعد منذ 10 سنوات، كان يحقق أكبر إيرادات في تاريخ السينما، لكنه حصر نفسه في دور اللمبي ما تسبب له في ضرر نتيجة تسرب جمهوره.

وأشار سعد إلى أن الفنان محمد سعد في حاجة إلى ما لا يقل عن 3 أفلام خارج إطار اللمبي حتى يعود نجما من جديد، ويصنع جمهورا جديدا، وتابع بأن فيلم الممر عاد بنا للأفلام الحربية منذ عام 1999.