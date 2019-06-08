وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلاب والملاحظين والقائمين على لجان امتحانات الثانوية العامة، والتيسير على الطلاب لأدائهم الامتحانات بسهولة ويسر وتذليل كافة العقبات التى قد تعترضهم.

كما وجه المحافظ، بتفعيل البروتوكول الموقع بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن والصحة والتموين والكهرباء والوحدات المحلية، لاتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين الامتحانات وأوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة، وكذا المرور المستمر على الاستراحات وتزويدها بكافة وسائل الراحة والمعيشة، مع قيام مديرية الصحة بتوفير طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة من لجان سير الامتحانات والحرص على عدم قطع التيار الكهربائي أثناء فترة عقد الامتحانات.

وشدد على تكثيف أعمال النظافة ومنع الباعة الجائلين فى محيط المدارس التي بها لجان امتحانات، وإزالة الإشغالات ومصادر الإزعاج ومواجهة الغش بكافة أشكاله، وإحالة المخالفين للتحقيق مع الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة للامتحانات ومواجهة الغش ومنع تواجد الهواتف المحمولة، والتنسيق والتعاون بين الجميع لحل المشاكل أولا بأول، مع التأكد من تحقيق الشخصية الخاص بكل طالب، مع الحفاظ على البنية التكنولوجية التى تم تنفيذها بالمدارس وتأمينها ضد العبث.

وقال محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم، إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 31956 طالبا وطالبة بواقع 18574 علمي علوم و3389 طالبا وطالبة علمي رياضة و9993 أدبى يؤدون الامتحانات في 99 لجنة بالإضافة للجنة للمكفوفين.

وأشار إلى تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحان وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفوري لحل أي طارئ قد يحدث.

يذكر أن طلاب الصف الثالث الثانوي يؤدون اليوم امتحان مادة اللغة العربية والذي بدأ في التاسعة صباحا، وعقب انتهاء امتحان اللغة العربية يؤدي الطلاب الامتحان في مادة التربية الدينية بدءا من الثانية عشرة والنصف ظهرا وحتى الثانية والنصف.