زار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ولفيف من قيادات المحافظة، دور الرعاية الاجتماعية بمنطقة الأبعادية بدمنهور، لتقديم التهنئة بالعيد وتوزيع الهدايا العينية والمادية ولعب الأطفال والحلوى على النزلاء والأطفال ومشاركتهم فرحة العيد.

كما قدم المحافظ، التهنئة بالعيد لنزلاء دار السعادة للمسنين والمسنات بالأبعادية، وأهداهم بعض الملابس والورود والمبالغ المالية واستمع إلى مشكلاتهم ومطالبهم ووعدهم بالعمل على حلها.

وأعرب اللواء هشام آمنة، عن سعادته بتواجده وسط الأيتام المسنين والمسنات ومشاركتهم فرحة العيد وأنه واجبا إنسانيا ودينيا واخلاقيا، للعمل على إدماجهم بالمجتمع، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود والعمل على إسعادهم وإدخال الفرحة في قلوبهم.

جدير بالذكرر أن دور الرعاية الاجتماعية بدمنهور، تضم مؤسسات إيوائية بنين "21 شابا" وبنات "31 فتاة" ودور المسنين "الوفاء - الأمل - الربيع - دار السعادة" قادرين "27 مسنا" وغير قادرين "29 مسنا" وحضانة الأطفال الأيتام وعددهم 13 طفلا.