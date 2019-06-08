تعرض طالب للإصابة بجرح قطعي أثناء أداء امتحان الثانوية العامة في قرية بطرة مركز طلخا بمحافظة الدقهلية اليوم، إثر سقوط مروحة السقف عليه أثناء أداء امتحان مادة اللغة العربية.

ونقلت سيارة الإسعاف الطالب "محمود .أ .ع"، 17 عاما، من مدرسة بطره الثانوية بنين التابعة لإدارة طلخا التعليمية، وبالفحص تبين إصابته بجرح قطعي طوله 2 سم في الشفة نتيجة سقوط مروحة السقف أثناء أداء الامتحان، وجرى نقله إلى مستشفى شربين العام لتلقى العلاج.

ومن جهته قال علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إنه اتخذ الإجراءات القانونية لحفظ حق الطالب حيث تم تأجيل امتحان مادتي اللغة العربية والدين له للدور الثاني بكامل الدرجة، بالإضافة لإحالة مدير المدرسة للتحقيق بالشؤون القانونية بالإدارة التعليمية بسبب عدم إجراء الصيانة اللازمة.

يذكر أن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أصدر تعليمات مشددة منذ أكثر من شهر للمديريات بناء على توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، بضرورة مراجعة سلامة أسوار المدارس وقوائم الملاعب وعلى إزالة مرواح السقف واستبدالها بالمراوح الحائطية الجانبية وإزالة أي أجسام معدنية قد تتسبب في إيذاء الطلاب.