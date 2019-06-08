محافظ المنوفية يتفقد محيط عدد من المدارس بمركز قويسنا

تفقد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، محيط عدد من المدارس في مركز ومدينة قويسنا؛ للاطمئنان على انتظام سير امتحانات الثانوية العامة، والوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين اللجان داخل المدارس ومدى جاهزيتها.

ورافق المحافظ رئيس مركز ومدينة قويسنا، ومدير الإدارة التعليمية في قويسنا، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية في أول أيام امتحانات الشهادة الثانوية العامة بمحافظة المنوفية.

كما تفقد المحافظ محيط مدرسة قويسنا الرسمية المتميزة للغات، ومدرسة قويسنا الثانوية للبنات، موجها بضرورة توفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلبة بما يساعدهم على تأدية الامتحانات بسهولة ويسر، موضحا أن الدولة بكل أجهزتها التنفيذية تهتم بتطوير منظومة التعليم؛ لبناء جيل يساهم في بناء الدولة المصرية الحديثة.

وأكد المحافظ تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة، وربطها بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف عمليات المدن والمراكز لتلقي أي بلاغات عن سير الامتحانات في المدارس على مستوى المحافظة والعمل على سرعة حلها بهدف خروج المحافظة بالشكل اللائق بها حفاظا على العملية التعليمية.

يذكر أن 659 ألفا و253 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة يؤدون، اليوم، الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، داخل 1817 لجنة سير موزعة في جميع أنحاء الجمهورية.