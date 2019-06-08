يستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، غدا الأحد، جلساته العامة، بعد انتهاء إجازة الفطر، ومن المقرر أن يحدد المجلس موعدا لمناقشة 9 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب حول سياسة الحكومة في بعض القضايا.

وشملت طلبات المناقشة، الطلبات المقدمة من النائب ثروت سويلم وأكثر من 20 عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تكليف خريجي كليات الصيدلة، وسياسة الحكومة بشأن زيادة مكاتب التأمينات والمعاشات بالمحافظات، وسياسة الحكومة بشأن إنشاء قصور الثقافة في المحافظات، وسياسة الحكومة بشأن إنشاء المستشفيات وعيادات التأمين الصحي بكل المحافظات.

وتضمنت طلبات المناقشة، الطلبين المقدمة من النائب محمد حبيب و20 عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد الموظفين بمكاتب الشهر العقاري، وسياسة الحكومة بشأن تسعير المحاصيل الزراعية.

وشملت طلبات المناقشة المقدمة من النائب علاء عابد و19 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن رفع المعاناة عن كبار السن في عيادات التأمين الصحي، وسياسة الحكومة بشأن استغلال الطاقة الخضراء، وسياسة الحكومة بشأن تيسير عمل قطاع النقل والشحن البحري.