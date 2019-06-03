البرلمان: فتح ملف العقود المؤقتة للمعلمين بعد إجازة العيد

يفتح البرلمان ملف أزمة إنهاء وزارة التربية والتعليم عقود المعلمين المؤقتين، وتقدم عدد كبير من النواب ببيانات عاجلة وطلبات إحاطة، إضافة إلى مطالب باستدعاء وزير التربية والتعليم للبرلمان، عقب تنفيذ قرار وزير التعليم بإنهاء التعاقد مع 36 ألف معلم يعملون بعقود مؤقتة.

وأعلن هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، رفضه لقرار وزير التربية والتعليم، بإنهاء التعاقد مع المعلمين الفائزين في مسابقة وزارة التربية والتعليم الأخيرة، مهددا أنه سيتقدم ببيان عاجل واستجواب عقب العيد مباشرة فور انعقاد الجلسات إذا لم يتم إلغاء القرار.

وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المشكلة كبيرة وتمس كل المحافظات خاصة أن عدد المعلمين، الذين تم إلغاء تعاقدهم، كبير، ويحرمهم من أرزاقهم وأسرهم في الوقت الذي يجب فيه الحكومة أن تساعد بتوفير فرص عمل للشباب ومحاربة البطالة.

وطالب النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب عن دائرة كومبو بمحافظة أسوان، باستدعاء وزير التربية والتعليم، لبحث الأزمة، خلال الجلسة العامة المقبلة للبرلمان، للاستماع إلى رأيه النهائي، والوصول إلى حلول لازمة كبيرة.