أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن لتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة بالكامل والكنترولات وغرفة العمليات بمديرية التعليم والمطبعة، مع عدم السماح قطعيا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال الوجود الميداني لكل النواب ورؤساء الأحياء على مدار اليوم، إضافة إلى التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية وهيئة التأمين الصحي لتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة مزودة بكل الإسعافات الأولية لمواجهة أي طارئ.

وشدد محافظ القاهرة، في تعليماته، على توفير سيارة إسعاف على الأقل بكل منطقة تعليمية وجميع أنواع الأدوية اللازمة للحالات الطارئة والمزمنة، وتحديد أقرب مستشفى في حالة الاحتياج إليها.

ووجه المحافظ بضرورة توفير مولد كهربائي بكل مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة أي طارئ، مع إيقاف أي أعمال حفر أو صيانة تحدث لشبكات الكهرباء بالأحياء طوال فترة أداء الامتحانات، ونشر سيارات خدمة التدخل السريع لمواجهة أي أعطال كهربائية بمحيط ومقر اللجان.

وانطلقت امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، اليوم، بامتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، ويؤدي 659 ألفا و253 طالبًا وطالبة الامتحانات داخل 1817 لجنة سير موزعة في جميع أنحاء الجمهورية.