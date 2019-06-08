أجرى الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، اليوم السبت، زيارة لعدد من لجان امتحانات الثانوية الأزهرية، وذلك في إطار متابعته الدائمة والمستمرة للجان الامتحانات بالقاهرة والأقاليم.

زأدى طلاب القسم العلمي امتحان مادة الأدب والنصوص ومادة الجبر والهندسة الفراغية.

وفي بداية جولته زار "عباس" معهد فتيات الكويت الثانوي النموذجي بالقطامية، واطمأن على انضباط وانتظام اللجان وحسن سير العملية الامتحانية، وجاهزية منظومة الامتحانات الشفهية لمادتي (القرآن والحديث).

كما تأكد من الالتزام بالتعليمات، خاصة منع دخول أي أجهزة إلكترونية إلى مقار اللجان، مشددًا على توفير المناخ الملائم لتمكين الطلاب من أداء امتحاناتهم على الوجه الأمثل.

وتواصل "عباس" مع الطلاب واستمع إلى آرائهم حول سير عملية الامتحانات، ومدى مطابقة الأسئلة للمقرر، ومناسبة الوقت للإجابة عليها، مشيدًا بدور الطالب الأزهري بما يحمله ويتعلمه من منهج وسطي يخدم به قضايا وطنه وأمته.

وشدد وكيل الأزهر على رؤساء وأعضاء اللجان على ضبط سير الامتحانات والوقوف بحزم لمنع المخالفات، لافتًا إلى أن ما يفسد الأجيال هو الغش والتهاون.

وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو، ويشارك فيها 154 ألفا و954 طالبا وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103 آلاف و67 طالبا في القسم الأدبي، و51 ألفا و887 طالبا في القسم العلمي، بالإضافة إلى 155 طالبا بمعهد العلوم الإسلامية.