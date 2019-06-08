انطلقت صباح اليوم امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019، وأدى 615348 طالب وطالبة الامتحان في مادة اللغة العربية "الفترة الأولى" داخل 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وأدى الطلاب خلال الفترة الثانية الامتحان في مادة التربية الدينية الإسلامية بإجمالي 563691 طالب وطالبة، وفي مادة التربية الدينية المسيحية بإجمالي 37065 طالب وطالبة.

وقال خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بداية من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وأضاف "عبدالحكم"، أن أجواء الامتحان خلال اليوم الأول سارت بشكل جيد ومنضبط دون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وتلقت غرفة العمليات عدة ملاحظات، ورصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدة حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في إدارة المنتزه التعليمية بمحافظة الإسكندرية، وإدارة ساقلته التعليمية وإدارة البلينا بمحافظة سوهاج، وإدارة دمياط الجديدة التعليمية بمحافظة دمياط، وإدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة، وإدارة الخليفة والمقطم بمحافظة القاهرة، وإدارة أبو تيج التعليمية بمحافظة أسيوط، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

ورصدت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ قيام بعض الطلاب بمدرسة الشهيد مقدم محمد لطفي العشري الثانوية العسكرية للبنين بإحداث شغب أثناء انعقاد امتحان اللغة العربية داخل اللجنة ومحاولة الغش باستخدام الهاتف المحمول، وتم استدعاء الشرطة وضبط 3 طلاب، وعمل محضر إثبات حالة بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جدير بالذكر أن يوم الاثنين الموافق 10/6/2019 يقوم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية، والعلمية بأداء الامتحان في مادتي الاقتصاد والإحصاء بإجمالي 595344 طالب وطالبة، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة "المكفوفين" يوم الأحد الموافق 9/6/2019 الامتحان في مادة اللغة العربية "الورقة الثانية".