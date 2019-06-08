فرحة بين طلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء لسهولة امتحانات "العربي"

سادت حالة من الفرحة بين طلاب وطالبات الثانوية العامة في محافظة جنوب سيناء، لسهولة امتحان اللغة العربية، على حد تعبيرهم.

أعرب الطلاب عن فرحتهم عقب انتهاء الامتحانات واحتشدوا خلف بوابة الخروج، ومن نوافذ الفصول لطمأنة أولياء أمورهم، قبل امتحان التربية الدينية.

وقالت الطالبتان أسماء علي، ونيرة محمود، إن امتحان مادة "اللغة العربية كان سهلا، مؤكدين أن الأسئلة جاءت مباشرة ومن المنهج، وتناسب كافة المستويات.

جدير بالذكر أنه تقدم للامتحان هذا العام بالمحافظة 880 طالبا وطالبة بشعبتي العلمي والأدبي، موزعين على 7 لجان بست مدن هي طور سيناء وبها لجنتين وشرم الشيخ ودهب ونويبع وأبورديس، ورأس سدر.