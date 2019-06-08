أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، اليوم، عن التعامل مع 7 حالات إصابات بين طلاب الثانوية العامة خلال امتحان مادة اللغة العربية تنوعت بين فقدان الوعي، والإغماء والإصابة بسقوط مروجة وأخر بسقوطه على الأرض.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه جرى التعامل مع الطالبة "سماح س."، بلجنة مدرسة أحمد لطفي السيد، ونقلها إلى مستشفى السنبلاوين المركزي بعد إصابتها بفقدان الوعي وانخفاض الضغط، ودخولها إلى عناية الباطنة.

كما أطيب الطالب "محمود أ."، بلجنة مدرسة بطرة الثانوية، بعد إصابته بجرح قطعي في زاوية الشفاه العليا من الجهة اليمني، إثر سقوط مروحة سقف عليه، ونقله إلى مستشفى شربين المركزي وإجراء الإسعافات الطبية له، وعاد إلى لجنة الامتحانات لاستكمال امتحان الفترة الثانية.

وأضاف مكي، في تصريح، أنه جرى التعامل مع 4 حالات إغماء لطالبات خلال الامتحان وهن: آية م.، بلجنة مدرسة الإعدادية بنين باللاوندي بأجا، وفاطمة ع. ، بلجنة مدرية الحوال الابتدائية بالسنبلاوين، و دينا ح، بلجنة مدرسة الثانوية بنات بشربين، وإسراء م.، بلجنة مدرسة شلباية بنات بالمنزلة.

وقال علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه لا يجري منح عذر للطالب، وتأجيل الامتحان إلا من خلال تقرير طبي يثبت تعذر استكمال الطالب للامتحان.

وأضاف عبد الرؤوف أن امتحانات الثانوية العامة التي انطلقت اليوم تضم 112 لجنة، بالإضافة إلى لجنة سجن جمصة العمومي ولجنة مدرسة المتفوقين بجمصة بإجمالي 114 لجنة بالمحافظة ويؤدي الامتحانات فيها أكثر من 43 الف طالب بـ 17 إدارة تعليمية على مستوي الدقهلية.

ويشارك في الإشراف على أداء الامتحانات فيها ما يقرب من 8000 عضو، ما بين رؤساء لجان وملاحظين وأعضاء قانونين وأجهزة أمن.