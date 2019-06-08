53 مليون جنيها إجمالي إيرادات أفلام موسم عيد الفطر، وكان لفيلم "كازبلانكا" النصيب الأكبر، فحقق الفيلم خلال الـ5 الأيام الماضية إيرادات وصلت إلى 23 مليون جنيه، والذي يشارك في بطولته أمير كرارة، غادة عادل، أحمد داش، والنجم التركي خالد أرغنش، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وفقا لبيان صادر من شركة "دولار فيلم".

بينما جاء فيلم "الممر" في المرتبة الثانية بإيرادات وصلت إلى 10 مليون جنيه، من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، والفيلم من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، ومحمد فراج .

وجاء فيلم "سبع البرومبه" في المرتبة الثالثة حيث حقق حوالي 9 ملايين و600 ألف جنيه، وهو من بطولة رامز جلال وجميلة عوض، بينما حقق فيلم "حملة فرعون" إيرادات وصلت إلى 8 ونصف مليون جنيه، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وبطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني، ومايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

وتزيل فيلم "محمد حسين" إيرادات الموسم، حيث وصلت إلى 2 مليون جنيه، والفيلم بطولة محمد سعد، سمير صبري، مي سليم، محمد ثروت، ونبيل عيسى، ومن تأليف شريف عادل، وإخراج محمد علي.