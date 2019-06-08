السفير الأمريكي: إسرائيل تملك "حق" ضم أراضي من الضفة الغربية 

أكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي، تملك "الحق" في ضم "جزء" من أراضي الضفة الغربية المحتلة.

تصريحات السفير الأمريكي، يرجح أن تعمّق الرفض الفلسطيني لخطة السلام الأمريكية المنتظرة.

وقال فريدمان في مقابلة نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم السبت: "في ظل ظروف معيّنة، أعتقد أن إسرائيل تملك الحق في المحافظة على جزء من الضفة الغربية، لكن على الأغلب ليس كلها".

وكان صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اعتبر أن أي سياسة من هذا النوع تعكس تواطؤا أميركي مع خطط إسرائيل، وشكل تأسيس دولة فلسطينية في الأراضي التي احتلتها إسرائيل خلال حرب الأيام الستة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية محور جميع خطط السلام السابقة في الشرق الأوسط.

ولم يتم بعد تحديد موعد مؤكد للكشف عن خطة إدارة ترامب رغم أنه سيتم عقد مؤتمر في البحرين في وقت لاحق هذا الشهر لعرض جوانبها الاقتصادية، وينظر المجتمع الدولي إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية على أنها غير شرعية وأكبر عقبة في طريق السلام.

وتأتي هذه التصريحات بعد أقل من 3 أشهر من اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، الأمر الذي رفضته العديد من الدول بما في ذلك روسيا والاتحاد الأوروبي، وبعد عام من نقل الولايات المتحدة لسفارتها لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي من تل أبيب إلى القدس في مايو 2018.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 25 مارس الماضي، على وثيقة تعترف من خلالها واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل. ولم يكتف ترامب بذلك بل تعهد بـ"الاعتراف المطلق بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

فيما نقلت الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي من تل أبيب إلى القدس في مايو، بالتزامن مع الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل المزعومة. ونددت الرئاسة الفلسطينية بهذا الأمر واعتبرته لا ينسجم وقرارات الشرعية الدولية.