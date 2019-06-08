أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أملها في رفض محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة "الاتهامات الكاذبة" من قبل كييف في قضية رفعتها أوكرانيا ضد روسيا تتعلق بالاتفاقيات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب والقضاء على التمييز العنصري.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان اليوم، "إن الاستئناف أمام المحكمة الدولية ليس سوى محاولة أخرى من كييف لتحويل انتباه المجتمع الدولي عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان وتحميل روسيا المسؤولية عن العواقب المأساوية للسياسة المغامرة للسلطات الأوكرانية بعد الانقلاب في فبراير 2014".

يذكر أن محكمة العدل الدولية في لاهاي تعقد جلسات استماع حول الدعوى المقدمة من قبل أوكرانيا بحق روسيا بشأن مخالفة الاتفاقيات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب والقضاء على التمييز العنصري، كان الجانب الروسي قدم، في وقت سابق، اعتراضاته على نظر هذه الدعوى، واعتبرت موسكو أن الدعوى المقدمة من قبل أوكرانيا بحق روسيا ينبغي رفضها لأنها لا تستوفي شروط اختصاص محكمة العدل الدولية.