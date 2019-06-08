أكد وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقنة، أن طهران تستخدم طرقا "غير تقليدية" للالتفاف على العقوبات الأمريكية ومواصلة بيع نفطها، وذلك في مقابلة نشرت اليوم السبت.

وقال الوزير لوكالة "شانا" الإخبارية الإيرانية: "لدينا مبيعات غير رسمية أو غير تقليدية، جميعها سرية، لأن الولايات المتحدة ستوقفها إن علمت بها"، وامتنع زنقنة عن إعطاء مزيد من التفاصيل بشأن الصادرات النفطية الإيرانية.

وأكد أنه لن يكشف أي أرقام إلى أن تُرفع العقوبات، وقال زنقنة إن الولايات المتحدة تشدد الخناق على الاقتصاد الإيراني بواسطة "عقوبات ذكية"، واعتبر أن "أقسى العقوبات في التاريخ يتم فرضها على إيران".

كانت الولايات المتحدة انسحبت في مايو 2018 من الاتفاق النووي المبرم بين الدول الكبرى وإيران في عام 2015، والذي رفع العقوبات عن الجمهورية الإسلامية مقابل الحد من برنامجها النووي، وأعادت الولايات المتحدة في نوفمبر فرض عقوبات نفطية على إيران لكنّها أعفت منها بادئ الأمر لمدة 6 أشهر 8 دول بينها الصين.

وتراجعت الصادرات النفطية الإيرانية من مليون و500 ألف برميل يوميا في أكتوبر إلى 750 ألف برميل يوميا في أبريل، وفق أرقام وكالة بلومبرج، وفي مايو ألغى البيت الأبيض الإعفاءات الممنوحة في الملف النفطي في إطار تشديد حملة ممارسة "أقصى الضغوط" على طهران.