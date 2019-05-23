أعلن مسؤول في الخارجية التركية، أن بلاده توقفت عن استيراد النفط الإيراني، التزاما منها بالعقوبات الأمريكية على طهران، وذلك منذ مطلع مايو الجاري.

وأضاف أن ذلك يأتي بصفتنا حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة، ونحترم العقوبات، وذلك حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعدما عززت واشنطن وجودها العسكري في الشرق الأوسط بما في ذلك إرسال حاملة طائرات وقاذفات بي-52 وصواريخ باتريوت في استعراض للقوة في مواجهة ما يقول مسؤولون أمريكيون إنها تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.