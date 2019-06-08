واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة جلسة فض الأحراز في محاكمة 16 متهمًا بالانضمام لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي.

وفضت المحكمة الحرز الخاص بالمتهم الرابع "محمد أحمد عباس"، وتبين أن به جواز سفر خاص بالمتهم، وباستعراضه تبين أنه يتضمن تأشيرات سفر لدولتي قطر وتركيا.

وسألت المحكمة المتهم عن علاقته بجواز السفر، فرد بأن جواز السفر خاص به وأنه سافر إلى قطر وتركيا عدة مرات.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وبعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور علي عمارة، وأمانة سر أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، أن المتهم الأول قائد الخلية أنشأ وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد والتي تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة، واستهداف منشآتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم والممتلكات الخاصة للمواطنين بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.