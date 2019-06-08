بعدما أعلنت وزارة الإسكان عن مد فترة حجز الإعلان الـ11 في مشروع الإسكان الاجتماعي، حتى يوم الخميس يوم 20 يونيو المقبل، توضح "الوطن" أهم شروط وأسعار وحدات مدن الصعيد، وذلك بعد مد فترة الحجز لمدة 20 يومًا لتمكين أكبر عدد من المواطنين الراغبين في استكمال سداد المقدمات، والتسجيل علي الموقع الالكتروني.

أولًا: أماكن الوحدات

(المطاهرة بمركز المنيا – سوهاج الجديدة وحي الكوثر بمحافظة سوهاج – الفشن وببا بقرية سدس والواسطى بمحافظة بنى سويف – الضمرانية وهو بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا – أسيوط الجديدة وديروط ومنفلوط ومنقباد ومركز أسيوط (إسكندرية التحرير) بمحافظة أسيوط – طيبة الجديدة والمدامود بمحافظة الأقصر – الفيوم الجديدة وطامية وشدموه ودمشقين وهوارة المقطع بمحافظة الفيوم).

ثانيًا: مساحة الوحدة

تصل إلى 90 م2 للوحدة (3 غرف وصالة).

ثالثًا: الأسعار

بسعر 184 ألف جنيه بخلاف وديعة الصيانة بقيمة 5 % من قيمة الوحدة السكنية، وهو سعر أدنى من السعر المقرر فى الإعلان العاشر البالغ 225 ألف جنيه قابلة للزيادة فى حدود 10%.

يأتي هذا في إطار خطة الدولة الرامية إلى رفع مستوى المعيشة، وتوفير حياة كريمة تليق بأهالي محافظات الصعيد.

رابعًا: مقدم الحجز

مقدم جدية الحجز يبلغ 14 ألف جنيه، ويجرى استكمال باقي مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالي ثمن الوحدة (تُحدد طبقاً للسن والدخل) بعد انطباق الشروط على المتقدم، وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقارى، بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ووديعة الصيانة للوحدة السكنية 40% من صافى الدخل الشهري (بزيادة سنوية تصل إلى 7% لمدة تصل إلى 20 عاماً كحد أقصى).

على ألا يزيد صافي الدخل السنوى من جميع مصادر الدخل عن 68 ألفًا و400 جنيه سنوياً للأسرة (5 آلاف و700 جنيه شهرياً) وعن 50 ألفًا و400 جنيه سنوياً للأعزب (4 آلاف و200 شهرياً)، وتلتزم الدولة بتوفير دعم لا يُرد للمواطن يصل إلى 40 ألف جنيه، يتم احتسابه وفقاً لدخل المواطن، مع العلم أن الحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى للتعامل بنظام التمويل العقارى يبلغ 1300 جنيه.

خامسًا: أماكن سحب كراسات الشروط

يمكنك الحصول على كراسة الشروط من 47 مكتب بريد مُميكن، بالمحافظات المطروح بها الوحدات.

سادسًا: أسلوب الحجز:

يجرى التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري (www.shmff.gov.eg)، ويتبع العميل الخطوات التالية:

- ملء وتوقيع استمارة حجز الوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط) بخط واضح، وإرفاقهما ضمن المستندات.

- إرفاق إيصال شراء كراسة الشروط وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية بصيغة (PDF)، لتحميلها على الموقع، إلى جانب المستندات التالية:

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).

- شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان.

- المستندات الخاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي – معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية إدخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخلاً إضافياً) تفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مؤرخة ومعتمدة.