سيطرت فرق الدفاع المدني السعودي في محافظة دومة الجندل التابعة لمنطقة الجوف السعودية، على حريق التهم عددًا كبيرًا من أشجار النخيل بـ"حي السبيلة".

وأوضح المتحدث باسم مدني منطقة الجوف النقيب عبدالرحمن الضويحي، أن فرق الإنقاذ بمحافظة دومة الجندل تلقت بلاغًا صباح اليوم، عن حريق مزارع بثلاثة مواقع بالمحافظة، لافتًا إلى أنه "تمّت السيطرة عليه وإخماده ولم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات".

حريق اليوم في مزرعة السبيله بمحافظة دومة الجندل منظر يقهر pic.twitter.com/Ypi7V4Y1oL — عبدالرحمن الحجاج (@abshr4) June 8, 2019

وأشار إلى أن الجهات المعنية تحقق في أسباب الحادثة وجود شبهة جنائية في الحادث، مشيدًا "بالجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية المشاركة التي استعانت بها فرق الدفاع المدني في إخماد الحريق.

وأكد "الضويحي"، أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف "لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات النظامية كافة، في حق كل مَن ارتكب إهمالاً نتج عنه نشوء خطر على حياة المواطنين والمقيمين"، متمنيًا السلامة للجميع.